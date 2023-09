Investigation : contrats précaires, prix des terres qui explosent… Des agriculteurs en colère contre Colruyt

C’est de cette manière que procède Colruyt, via sa société de gestion agricole Agri Partners. Le groupe travaille avec des contrats à l’année. Pour la fédération des jeunes agriculteurs, tant que l’entreprise refusera d’utiliser le bail à ferme, il y aura un doute sur ses intentions. Antoine Poncelet, son président : "À très long terme, on a peur qu’ils nous obligent à cultiver une plantation et à leur vendre à eux. Donc le prix, c’est eux qui le fixeront. Perdre le contrôle du terrain à leur profit. La liberté elle est où là-dedans ?"

Voilà pour le premier reproche fait à Colruyt. Le deuxième, c’est l’explosion du prix des terres dans les régions où l’enseigne s’implante et notamment en Wallonie en province de Hainaut. "Pas mal de membres se sont plaints qu’il y a eu des achats de terres de Colruyt à hauteur de 90, 100 000 euros au lieu de 60, 70 000 euros. Ce sont les rumeurs qu’on entend. Pour nous Colruyt est responsable du prix des terres."

Colruyt dément ces accusations. Saskia De Block, responsable agricole de Colruyt Group : "Nous analysons les dossiers cas par cas et nous donnons toujours un prix correct. Colruyt n’a aucun intérêt à donner un prix plus haut que le prix du marché. Pas à court terme et certainement pas à long terme."