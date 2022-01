Investigation - Conduites en amiante-ciment : l'eau sera régulièrement testée à Burdinne

La Wallonie compte encore plus de 3000 kilomètres de canalisations en amiante-ciment. C'est ce qui ressort d'une enquête réalisée pour l'émission #Investigation de ce 26 janvier. A Burdinne, en province de Liège, jusqu'à plus de 3 millions de fibres d'amiante par litre ont été retrouvées dans l'eau potable lors de tests réalisés par la Société wallonne des eaux en 2018.

Le bourgmestre de Burdinne n'avait pas été informé de ces résultats. Frédéric Bertrand (MR) a donc envoyé un courrier à la SWDE pour avoir quelques explications. Courrier pour lequel il a désormais reçu une réponse.

Un cadastre précis

Frédéric Bertrand a reçu un cadastre indiquant précisément dans quelles rues se situent les canalisations de distribution d'eau en amiante-ciment à Burdinne : "Je constate que c'est surtout sur les entités de Burdinne et Hannêche qu'il y a ce type de canalisations", nous indique-t-il. "Le reste est en PVC et en fonte". En tout, selon la SWDE, il reste 18km de conduites en amiante-ciment au sein de la commune, soit environ un tiers du réseau local.

Des tests réguliers dans l'eau

Le bourgmestre de Burdinne nous informe également que la SWDE s'est engagée à effectuer des tests réguliers dans l'eau potable dans les entités de Hannêche et Burdinne.

"On a demandé que la SWDE procède à des analyses pour élaborer des statistiques précises sur la quantité de fibres d'amiante qui se retrouvent dans l'eau au quotidien". Frédéric Bertrand souhaiterait également en savoir davantage sur les raisons de la libération de ces fibres : "Si on travaille sur le réseau et qu'il y a une fuite là où il y a une canalisation en amiante-ciment, j'aimerais qu'on effectue aussi des analyses à ce moment-là. On pourrait alors éventuellement trouver un lien de cause à effet à la présence de ces fibres".

Risques d'ingestion de fibres : vers un étude plus approfondie ?

"J'ai demandé aussi de réfléchir à une étude plus poussée sur la toxicité de l'ingestion d'amiante", précise enfin le bourgmestre de Burdinne. "Il faut une étude réalisée par un université chez nous par exemple, pas par un scientifique isolé". Pour rappel, aucune étude n'a été réalisée en Belgique sur le sujet. Au niveau international, l'OMS conclut qu'il n'y a aucune preuve convaincante et cohérente du danger de l'ingestion de l'amiante pour la santé. Mais plusieurs scientifiques ne partagent pas cet avis et soulignent qu'il est urgent de remplacer ces canalisations.

Le bourgmestre de Couvin en province de Namur a lui aussi envoyé un email à la SWDE après avoir appris que plus de 2 millions de fibres par litre avaient été retrouvées dans l'entité de Pesche et plus de 500 000 fibres dans l'entité de Presgaux. A ce jour, il nous informe ne pas avoir reçu de réponse.

Pour savoir si des canalisations en amiante-ciment sont encore présentes dans votre commune, nous avons réalisé un tableau réunissant l'ensemble des données fournies par les sociétés de distribution d'eau. Vous pouvez les consulter via ce lien.