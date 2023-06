Investigation : Clearview AI, quand la reconnaissance faciale atteint à la vie privée

À la différence des États-Unis, la reconnaissance faciale est soumise à des réglementations strictes en Europe. Cela n’a pourtant pas empêché le logiciel Clearview de rassembler des informations sur les citoyens européens. Pour constituer sa base de données, Clearview a développé des algorithmes capables d’extraire quotidiennement des millions de photos sur Internet. Une pratique controversée connue sous le nom de "scraping". Zoé Vilain, avocate, est la première Française à sonner l’alarme.

Grâce aux règles de protection des données et de respect de la vie privée en ligne de l’Union européenne, cette avocate a demandé à Clearview de lui fournir des informations sur les données collectées à son sujet. Après de nombreuses relances, elle a finalement reçu quatre photos dont une qu’elle n’avait jamais vue auparavant : "Ils ont une photographie de moi qui n’est plus en ligne, mais qu’eux ont bien conservé dans leur base de données. Ils ont connaissance d’articles dans lesquels j’apparais en photographie dont moi-même je n’avais jamais eu connaissance", déclare Zoé Vilain face à cette découverte. C’est à ce moment qu’elle décide de saisir la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Après six mois d’enquête, la CNIL a conclu que Clearview avait violé le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Malgré cela, l’entreprise se défend en arguant que le RGPD ne s’applique pas, car elle n’a pas d’établissement en Europe et ne propose pas ses services aux entreprises européennes. En octobre 2022, la CNIL avait prononcé une sanction à l’encontre de Clearview et avait formulé une injonction. Mais l’entreprise ne l’a pas respectée. Finalement, en avril 2023, la CNIL décide de lever l’astreinte. Clearview est donc amené à verser un peu plus de cinq millions d’euros au lieu d’une amende s’élevant à vingt millions d’euros.