Investigation : ces citoyens ukrainiens devenus soldats

Dans la même ville, une vieille usine abandonnée s’est transformée en cabinet de guerre improvisé. Ici aussi, ils ont décidé d’aider leur pays, mais pas en prenant les armes. Olexiy était architecte à Kiev et fait maintenant partie de ces nouveaux agents du renseignement. “Les Russes ont agressé mon pays. J’ai la possibilité de le protéger, et la meilleure façon de le faire, c’est de tuer l’ennemi, de tuer les Russes. C’est pour ça que je suis là. J’ai fait des études, j’ai des connaissances en mécanique, en cartographie, en informatique, et je suis patriote. Les intérêts de mon pays passent avant les miens. Alors je ne suis plus architecte. Je suis un soldat maintenant.”