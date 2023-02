Investigation : Célibat des prêtres, le calvaire de l’Eglise

Le célibat des prêtres est une illusion qui empoisonne de plus en plus l’Église catholique romaine. Dans la première partie de cette enquête menée dans 8 pays et 3 continents, des prêtres, des religieux, des théologiens et des évêques révèlent que la majorité des clercs ne respecte plus cette discipline. Ils dénoncent l’hypocrisie de leur institution qui s’accommode de la double vie de ses prêtres et plonge leurs compagnes, compagnons et enfants dans une grande souffrance. Alors que le Saint-Siège proclame officiellement que le bien-être de leur descendance doit être prioritaire, les responsables ecclésiastiques manœuvrent en coulisses pour maintenir leurs prêtres en exercice. Les témoins de ce film racontent les déplacements forcés de prêtres géniteurs, des adoptions par des pères de substitution et l’achat du silence des mères.