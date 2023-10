Quelles sont les habitudes des utilisateurs de jets privés en Belgique ? Dans le cadre de notre enquête #Investigation "Jets privés, vols privilégiés" diffusée ce mercredi 11 octobre sur La Une, nous en avons tracké plusieurs dizaines sur le site spécialisé Flightradar24.com. Nous avons trouvé au total 42 jets immatriculés en Belgique sur cette plate-forme qui permet de suivre en temps réel des milliers d’avions dans le monde. Même si cela ne représente pas la totalité des jets privés belges, cela nous donne déjà une bonne idée des trajets les plus courants.

Les 42 jets privés que nous avons identifiés sont exploités par deux sociétés de location de jets : ASL Group et Luxaviation. Il est important de mentionner que, parmi ces avions, on compte deux jets médicaux (de la compagnie ASL Group) et deux jets militaires (loués par La Défense auprès de Luxaviation. Ils sont utilisés pour des missions militaires ou gouvernementales, mais aussi parfois pour le transport du chef d’Etat.)