Investigation : billets d'avion, échantillons interdits, visites à domicile... le marketing bien rodé de l'alimentation pour bébés

Tout d’abord, nous sommes allés à un congrès qui avait lieu en mars dernier, à Bruxelles. Il s’agit du congrès annuel de la Société belge de pédiatrie. On pensait y rencontrer uniquement des pédiatres pour discuter de l'alimentation infantile. Mais on s'est aussi retrouvés entourés de représentants de marques. Car en dehors des séances de séminaires et d'informations pédiatriques, une série de fabricants vendant des produits pour enfants en bas âge étaient également représentés : Danone, Nestlé, Pampers, GSK, La Roche Posay,... Tous tenaient un stand pour exposer leurs gammes aux professionnels de la santé. "On paie pour pouvoir être ici", nous explique anonymement l’un des représentants de ces marques. Et en fonction de l'argent qui est déboursé, ces fabricants ont une place plus ou moins stratégique dans cette salle d'exposition. "Il y a les sponsors Platinum, ceux qui ont donné beaucoup d'argent. Certaines firmes sont particulièrement généreuses", nous explique le professeur Stéphane Moniotte, vice-président de la Société Belge de Pédiatrie. "Puis, il y a les sponsors Gold et Silver. Ça, ce sont ceux qui ont donné un peu moins d'argent. Les sponsors Platinum ont leur insigne en grand à l'entrée et les sponsors Silver ont juste leur nom écrit en petit en dessous du formulaire".

Le vice-président de la Société belge de Pédiatrie nous précise que les pédiatres ont besoin des marques pour connaître les nouvelles tendances, les nouvelles molécules et donc, pour développer la pratique pédiatrique. Mais il ajoute que leur présence à ce congrès pose aussi des questions éthiques : "Les congrès sont très souvent sponsorisés pour des raisons pragmatiques aussi : toute cette infrastructure coûte cher. Un congrès de deux jours comme celui-ci, cela coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros et c'est important pour nous d'avoir une source de financement parce qu'au sein des associations pédiatriques, il y a relativement peu de financement. On a évoqué l'idée de s'affranchir d'un sponsoring pour des événements comme celui-ci, essentiellement pour des raisons éthiques. Nous sommes ici pour parler de questions scientifiques, pour parler du bien de l'enfant. Et cela, ça ne devrait pas dépendre du bon vouloir ou de l'aide de firmes pharmaceutiques ou de fabricants. Et donc, idéalement, on voudrait que des meetings comme celui-ci soient complétement affranchis de ce sponsoring".

Selon Stéphane Moniotte, les sociétés scientifiques belges de pédiatrie sont en train de réfléchir à optimiser leur fonctionnement pour se rassembler en une seule structure, une seule fédération : "Si on n'a plus qu'un seul secrétariat, un seul site internet,... on va nettement réduire les coûts. Avec un paiement des membres pour une seule structure, on pourra potentiellement s'affranchir de ce sponsoring. C'est un but éthique, de clarté, de transparence".

Car l'influence de ces approches marketing ne seraient pas à négliger. Le vice-président de la Société belge de pédiatrie le concède lui-même : "Cela peut avoir un impact sur la façon dont nous, les scientifiques, les représentants d'universités, des hôpitaux ou d'associations avons tendance à organiser les choses et à agir".

Des visites à l’hôpital et des cadeaux

Plusieurs pédiatres nous ont expliqué être dérangés par la démarche parfois insistante de certains délégués de marques. Car ceux-ci viennent aussi leur exposer leurs nouveautés et leurs gammes de produits dans les hôpitaux. Jusque là, rien d’anormal puisque les pédiatres ont en effet besoin d’être tenus au courant des nouvelles avancées en matière de nutrition infantile. Sauf que ces visites sont régulières et dépassent parfois ce cadre scientifique. C’est ce que nous a expliqué notamment Michaël Detienne, chef du service pédiatrie à l’hôpital de Nivelles (Groupe Jolimont). "Quand on sort des études, on est biberonné par les firmes de lait. On voit des délégués régulièrement, au moins une fois par mois". Et ces délégués viennent rarement rendre visite aux professionnels de la santé les mains vides : des bics ou des sous-mains à l'effigie des marques sont très souvent distribués; ce qui donne à ces fabricants une visibilité à l'hôpital. "Il y a un gros malaise chez pas mal de médecins par rapport à ces démarches… C’est du marketing déguisé parce que ça permet aux marques de rentrer dans le cabinet de consultation".

Quand il a commencé à exercer comme pédiatre, Michaël Detienne, alors jeune papa, a même connu un délégué qui est venu jusqu'à son domicile : "J'ai reçu un lait de manière répétée d'un délégué qui venait me rencontrer à la maison. Avec le recul, je n'accepterais pas du tout que les choses se passent comme ça".

Aujourd'hui, ce médecin essaie de sensibiliser son équipe à la démarche des délégués quand elle dépasse le cadre professionnel. Une démarque qui, selon lui, peut également avoir un impact sur la valorisation de l'allaitement maternel : "Pour vous donner un exemple, on est occupé, on a une urgence, on doit partir en salle d'accouchement; et pourtant, il y a une ou un délégué qui veut vraiment nous voir. C'est déjà arrivé que la personne soit vraiment insistante et que je doive dire stop".

Des billets d'avion et des nuits d'hôtels payés par les marques

Plusieurs pédiatres nous ont également indiqué que les marques payaient parfois des billets d’avion ou des hôtels à des pédiatres pour des événements professionnels comme des congrès. Nous avons par exemple trouvé une invitation pour un congrès de pédiatrie au Québec en 2016. La soirée de gala était offerte aux pédiatres belges par Nestlé.

Un autre congrès organisé par le Groupement belge des pédiatres de langue française s’est quant à lui déroulé cette année au Sénégal, dans un hôtel 5 étoiles, proche de Dakar : un cadre de rêve pour parler de la santé des enfants avec une association sénégalaise de pédiatrie. Et là aussi, selon nos informations, c’est une marque de lait qui a aidé financièrement certains pédiatres à participer à l’événement. Nestlé y était notamment représenté.

Des distributions d’échantillons interdites

Les délégués des marques ne s’invitent pas que dans les hôpitaux. Ils tentent visiblement aussi d'approcher les agents de l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE) en dépassant les règles établies. C'est ce que nous avons pu constater en rencontrant Delphine Verstraeten. Maman d'une petite fille de moins d'un an, elle s’est rendue à l’ONE car elle avait décidé d’arrêter d’allaiter. Elle a alors été conseillée par un employé : "Quand j'ai arrêté d'allaiter, l'ONE m'a proposé un échantillon de lait pour nourrissons de la marque Nestlé en me disant que je pouvais le tester. C'est clair que je préférerais savoir tous les types de laits qui existent et avoir plus d'informations plutôt que de ne recevoir qu'un seul lait."



La distribution d’échantillons est pourtant interdite comme le stipule une directive européenne datant de 1991. Cette directive, l’Office de la naissance et de l’enfance l’applique depuis sont premier contrat de gestion en 2003. La porte-parole de l'ONE, Sylvie Anzalone, a donc tenu a réagir au témoignage de cette jeune maman : "C'est une situation qui n'est pas censé arriver, qui n'est plus censé arriver depuis 2003. Jusque 2003, les firmes pouvaient visiter les consultations, y laisser des échantillons. Aujourd'hui, l'idée est de soutenir l'allaitement maternel". Et de poursuivre : "Il faut bien se rendre compte que certaines firmes ont des techniques très persévérantes. Ils rappellent régulièrement malgré des premiers refus, ils peuvent se présenter de manière inopinée".

L'ONE dit sensibiliser ses 800 agents de terrain à ce marketing : "Les nouveaux agents de l'ONE reçoivent des formations sur un tas de domaines, en ce compris sur l'alimentation des enfants et sur la manière de recevoir ou non les firmes de lait". Les marques de lait sont encore autorisées à rencontrer les agents de terrain de l'ONE, à condition que ces rencontres se passent en présence d’un médecin et en dehors des heures de consultations. "C'est quelque chose qui est encore, pour le moment, faisable. Cela peut avoir une influence en effet. Tout cela est à méditer sur la manière dont les choses peuvent se dérouler dans un futur proche".



Nestlé : "On sponsorise les pédiatres"

Après plusieurs sollicitations, Neslté a accepté de nous rencontrer. Selon Pierre Allard, responsable des relations médicales chez Nestlé en Belgique, la distribution d'échantillons peut être réalisée auprès des professionnels de la santé ou des agents de terrain de l'ONE sous certaines conditions : "On peut le faire quand c'est un nouveau professionnel de la santé pour une évaluation professionnelle, quand c'est une nouvelle formule ou un changement de formule". Et face à la directive européenne qui stipule que cette distribution est interdite, Pierre Allard nous répond "C'est une interprétation". Et de préciser : "On donne un échantillon à la demande. Si on nous le demande pas, on ne le donne pas". La demande d'échantillons viendrait donc, selon lui, des pédiatres ou des agents de l'ONE.

Par rapport aux démarches des délégués décrites comme insistantes ou persévérantes par l'ONE ou par certains pédiatres, ce responsable chez Nestlé veut être très clair : "Si quelqu'un refuse de nous voir, on ne le voit pas. Cela doit être un échange où tout le monde sort intéressé par la démarche. Sinon, il n'y a aucun intérêt". Selon lui, aucun délégué ne dépasse le cadre professionnel et légal fixé initialement. Et si tel était le cas, il faudrait le signaler à Nestlé.

Pierre Allard était aussi l'un des employés de Nestlé qui a accompagné les pédiatres au congrès organisé au Sénégal en février dernier. Nous lui avons donc demandé si cette présence de Nestlé était vraiment nécessaire à un événement scientifique comme celui-ci : "Il y a des réunions qui se font en Belgique et à l'étranger. On ne sponsorise pas le voyage, on sponsorise les pédiatres. C'est le professionnel de la santé qui nous demande de le soutenir financièrement pour aller à ces congrès". Pour ce congrès au Sénégal, Nestlé a payé des billets d'avion et de nuits d'hôtel. Mais ce n'est pas un problème éthique selon Pierre Allard : "Tous ces soutiens sont encadrés par un code et on le respecte. C'est important pour nous d'être aussi au courant de tout ce qui se dit dans ces congrès parce que ça nous motive aussi à améliorer nos formules et ça nous permet d'être au courant de ce que les professionnels de la santé attendent".

A nouveau, Pierre Allard nous a donc expliqué que ce n'est pas Nestlé qui solliciterait les pédiatres mais l'inverse. Une déclaration qui, elle aussi, soulève de nombreuses questions éthiques...