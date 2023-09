Investigation : Avec la présence d’Alibaba, la douane belge a mauvaise presse : "Liège, c’est le trou noir de l’Europe."

Selon cet expert européen, il y a eu un manque d’anticipation de la douane avant l’arrivée du géant chinois. Il soupçonne également un arrangement à l'amiable : "On peut dire que la douane n’a peut-être pas bien apprécié l’enjeu et n’a pas mis les moyens suffisants là-dessus. Peut-être aussi que c’était le deal avec Alibaba, en disant on va faciliter l’entrée des colis en faisant moins de contrôles, de manière à fluidifier puisque l’objectif, c’est quand même que ça arrive le plus vite possible."

Je n’ai jamais eu de pression politique, ni de la Chine, ni de Alibaba pour donner des faveurs.

Ces accusations sont accablantes pour la douane. Pour #Investigation, le numéro un des douanes et accises belges accepte de réagir. "Je n’ai jamais, jamais eu de pression politique, ni de la Chine, ni de Alibaba pour donner des faveurs" rétorque Kristian Vanderwaeren, administrateur général des douanes et accises en Belgique. "On a toujours négocié avec eux et ils ont eu des autorisations. Mais ce n’est pas des autorisations où on dit, maintenant voici le tapis rouge, venez ici et on ne va pas vous contrôler. Jamais je n’ai eu une demande ou une intervention disant qu’il ne faut pas les contrôler."