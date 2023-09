Investigation : agriculture en danger, quand les citoyens s’en chargent

La coopérative tient donc d’avantage du plaidoyer. Selon David Dupuis, une vraie politique de régulation sur le prix des terres est aujourd’hui nécessaire.

"Dans un monde idéal, les pouvoirs publics n’auraient pas permis que les 15 hectares cultivés par Anne-Françoise atteignent le prix aberrant de 22.500 € l’hectare parce qu’on aurait eu un organisme centralisé à l’échelle de la région qui soit capable de dire non aux prix trop élevés et à réguler ce marché".

Au niveau de la Région wallonne, il existe depuis 2017 un "Observatoire du Foncier Agricole", qui comme son nom l’indique, ne fait qu’observer. Il n’y a pas encore d’organe de régulation mais Willy Borsus, Ministre wallon de l’Agriculture, s’est penché sur la question : "J’ai demandé à mon administration de se projeter sur un outil de cette nature au niveau de la Région wallonne. Un organisme qui aurait une forme de droit de préemption général, donc si l’exploitant lui-même n’achète pas le terrain, alors la Région peut l’acheter à un prix convenu pour lui remettre ensuite en bail à ferme. Résultat : on estime que les fonds à mobiliser dépasseraient la fourchette basse de 2,7 milliards. C’est-à-dire que ce n’est pas que ça ne vaut pas le coup mais que c’est tout simplement inaccessible".

Imaginer un modèle comme celui de Terre-en-vue au niveau du gouvernement wallon ne semble donc pas une option pour le ministre. Ce que déplore David Dupuis pour qui il est essentiel de sanctuariser les terres agricoles. "A partir du moment où la terre acquiert de la valeur, on considère, dans une logique qu’on peut appeler capitaliste, libérale, comme on veut, que le bien doit être rémunérateur. Aujourd’hui, on peut donc faire ce qu’on veut dans le domaine agricole, on peut produire de la façon qu’on veut, avec tous les produits les plus néfastes qu’on veut. De toute façon, le citoyen n’a pas de regard sur ce qu’il y a réellement dans son assiette, il ne sait pas ce qu’il bouffe. Donc pour nous, c’est essentiel de recréer cette connexion et réintéresser les gens à la question agricole".

Anne-Françoise, quant à elle, pourra compter sur l’aide de nombreux citoyens, prêts à la soutenir financièrement. Les 15 hectares qu’elle risquait de perdre seront bientôt la propriété de la coopérative Terre-en-vue qui lui louera les terres via un bail à ferme en bonne et due forme, de manière à la protéger sur le long terme et lui garantir la pérennisation de son outil de travail : la terre. Une vision qu’elle partage car, selon elle,