Investigation : 6500 bâtiments scolaires de la FWB nécessitent des travaux de mise à niveau

Investigation s'intéresse ce mercredi à l'état de nos écoles. Sur plus de 13.000 bâtiments scolaires, la moitié nécessite des travaux de mise à niveau et 500 d’entre eux devraient être détruits. C’est le triste résultat d’un sous-financement de près de 40 ans.

À cela, s’ajoute un paradoxe. Les bâtiments du 19e siècle et du début du 20e sont souvent en meilleur état que des constructions plus récentes. Et c’est particulièrement vrai en Wallonie et à Bruxelles.

En fait, les écoles bâties à partir des années’60 souffrent pour la plupart d’un vieillissement anticipé. À l’époque il a fallu bâtir à triple vitesse pour accueillir la génération du baby-boom et aussi répondre aux conséquences de l’allongement de l’obligation scolaire.

Afin de contenir les coûts et les délais, les ministères de l’instruction publique (comme on disait alors) et des travaux publics firent le choix de privilégier les constructions modulaires en acier et béton léger. Mais avec le temps, ces structures légères accusent des défauts aussi variés que récurrents. On ne compte plus les infiltrations, les fenêtres bloquées ou impossibles à fermer correctement, sans parler des problèmes de structures engendrés par du béton " soviétique " difficilement réparables sans faire exploser la facture.