Invasions de sangliers, jardins retournés : à Stambruges, beaucoup d’habitants sont désemparés

Autour de la réserve naturelle de la mer de sable à Stambruges, nous sommes dans un des quartiers les plus touchés par la prolifération des sangliers. Des habitants témoignent devant certains jardins complètement labourés par les sangliers :

" Je suis revenu de vacances et j’ai constaté tous les dégâts, il paraît que sur une nuit, tout le jardin a été retourné… "

"Ils voyagent toute la nuit, ce qui fait que toute la rue est endommagée, encore il y a ici deux jours, tout a été retourné, c’est grave…"

Et certains riverains ont d’ores et déjà placé des clôtures autour de leur terrain : "Pour éviter qu’ils n’arrivent dans la propriété, on a mis des panneaux chenil tout le long et, d’un autre côté, une clôture rigide. Ce qui a empêché que les sangliers passent sur notre terrain."