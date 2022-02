Invasion en Ukraine : pour l’instant pas de cybermenace pour la Belgique, mais le CCB invite à la prudence

Pour l’heure, il n’existe aucun élément objectif permettant d’identifier une cybermenace concrète envers la Belgique à la suite de l’invasion russe en Ukraine, indique jeudi le Centre pour la cybersécurité Belgique (CCB). "Une cyberattaque ayant des conséquences pour les organisations belges ne peut cependant jamais être exclue", souligne l’organisation.

Par le passé, certaines attaques numériques ont déjà eu des répercussions jusqu’en Belgique, notamment NotPetya en 2017, qui visait initialement un service gouvernemental ukrainien. L’attaque s’était rapidement propagée dans la sphère de l’économie et avait été ressentie jusqu’au port de Rotterdam et dans certaines entreprises belges.

Renforcer la cyber-résilience reste la meilleure sécurité pour les organisations et les entreprises et ce, en toutes circonstances, insiste le CCB, qui recommande ainsi aux entreprises et aux organisations d’élaborer, mettre à jour et tester régulièrement un plan d’urgence : "Il est important que chaque employé sache quelle est sa tâche en cas de cyberincident. Tenez à jour vos listes de contacts et conservez-les également sur papier. Demandez, si nécessaire, l’assistance d’un partenaire. Etablissez des conventions à l’avance. Assurez-vous que vos systèmes sont à jour et veillez à toujours disposer d’un système de sauvegarde correct".

Pour plus de mesures, un "cyberguide" complet peut être consulté sur le site web du CCB, qui assure suivre "constamment la situation" et "publiera des conseils spécifiques si cela s’avère nécessaire".