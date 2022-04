Invasion de l’Ukraine : Zelensky dit sa reconnaissance à la présidente du Parlement européen pour sa venue à Kiev

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit sa "reconnaissance" à Roberta Metsola, la présidente maltaise du Parlement européen, d’être venue "héroïquement" et "personnellement" à Kiev, en l’accueillant dans la capitale ukrainienne où il est retranché depuis la fin février.

Mme Metsola, élue présidente du Parlement européen le 18 janvier, est le premier dirigeant d’une institution européenne à se rendre dans la capitale ukrainienne depuis le début de l’invasion russe le 24 février.

"Je veux vous remercier personnellement Roberta, vous et votre équipe, dans un moment aussi important pour notre pays […] aujourd’hui quand les Ukrainiens croient en les actes et les mesures concrètes, de faire preuve d’héroïsme – car c’est aujourd’hui de l’héroïsme de venir en Ukraine", a déclaré M. Zelensky, toujours en T-shirt kaki en accueillant la délégation européenne, selon une video mise en ligne par la présidence ukrainienne.

Il a remercié Mme Metsola pour le soutien du Parlement européen à l’Ukraine. "Nous apprécions énormément toutes ces démarches. Et comme nous voyons tout désormais par le prisme ami/pas ami, […] que la zone grise n’existe plus pour nous dans la diplomatie […] nous sommes heureux que vous soyez du côté de la lumière et du bien concernant l’Ukraine", a-t-il ajouté.

"Vous êtes venue et c’est un signe très important. Nous vous en sommes reconnaissants et nous ne l’oublierons pas", a encore dit le président ukrainien.

Avant Mme Metsola, seuls les trois Premiers ministres polonais, tchèque et slovène s’étaient rendus à Kiev, le 15 mars, afin de manifester leur solidarité avec l’Ukraine.