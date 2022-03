Invasion de l’Ukraine : nouvelles sanctions de Washington contre la Russie et le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko

Washington a annoncé mardi de nouvelles sanctions visant le président biélorusse Alexandre Loukachenko et son épouse, ainsi que des personnes et une entité russe, pour corruption et atteinte aux droits humains, a indiqué le Trésor dans un communiqué.

Ces sanctions visent Alexandre Loukachenko, "chef d’un gouvernement corrompu en Biélorussie dont le réseau de favoritisme profite à son entourage et à son régime", ainsi que sa femme, précise le Trésor. Par ailleurs, quatre personnes et une organisation russes sont également ciblées.