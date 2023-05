Invasion de l’Ukraine : Macron affirme avoir "ouvert la porte pour former des pilotes" de chasse ukrainiens

Emmanuel Macron a annoncé lundi avoir "ouvert la porte pour former des pilotes" de chasse ukrainiens "dès maintenant", au lendemain d’une rencontre avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à Paris.

"Et ce avec plusieurs autres pays européens qui y sont prêts. Je crois que des discussions sont en cours avec les Américains", a déclaré le président français lors d’une interview à TF1, estimant en revanche qu’évoquer une éventuelle livraison future d’avions de chasse à Kiev "serait un débat théorique". "On a besoin aujourd’hui de commencer à former, c’est l’accord qu’ont pris plusieurs pays européens", a-t-il ajouté, sans autre précision sur ce processus de formation. "Il n’y a pas de tabou", a-t-il assuré.

Paris avait jusqu’ici repoussé la question d’une possible future livraison d’avions de combat, en expliquant notamment qu’il faudrait de longs mois pour former des pilotes. Le début de cette formation pourrait donc, à terme, ouvrir aussi la voie à la livraison d’appareils. Sur les armes, le chef de l’Etat n’a pas voulu détailler les nouvelles promesses évoquées la veille lors de la visite de son homologue. "Nous avons décidé de livrer de nouvelles munitions", s’est-il borné à dire.

Il a aussi évoqué, sans plus de précision, la formation de troupes ukrainiennes "qui seront en charge de mener la contre-offensive et de résister", notamment pour "réparer les véhicules, les canons". "C’est aussi ça ce dont l’Ukraine a besoin", a-t-il plaidé, alors que la France est parfois accusée d’en faire moins que d’autres grands pays européens comme le Royaume-Uni et l’Allemagne en matière de livraisons d’armes à Kiev.