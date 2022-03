Invasion de l'Ukraine : les troupes russes repoussées à Marioupol, selon l'armée ukrainienne

L'armée ukrainienne est parvenue à repousser l'avancée des troupes russes autour de la ville encerclée de Marioupol, a indiqué mardi matin l'état-major ukrainien, selon qui l'invasion russe a également été stoppée à l'échelle du pays entier grâce aux attaques menées, entre autres, sur les lignes de ravitaillement.

Marioupol, ville portuaire du sud-est de l'Ukraine, est assiégée depuis plusieurs jours par l'armée russe et les séparatistes pro-russes. Environ 150 soldats russes y ont été tués dans les combats. Deux chars et plusieurs véhicules blindés de même que d'autres équipements militaires ont été détruits par des tirs d'artillerie et des raids aériens. Autant d'informations qui ne peuvent toutefois pas être vérifiées de manière indépendante.

Plus de 13.500 soldats russes ont été tués depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février, a encore indiqué l'état-major ukrainien. Environ 400 chars, 1300 véhicules blindés, 81 chasseurs et 95 hélicoptères auraient aussi été détruits. Des chiffres qui ne peuvent là pas non plus être vérifiés de manière indépendante.