Invasion de l'Ukraine : les organisateurs de Wimbledon ont l'intention d'accepter les joueurs russes et bélarusses

Les organisateurs de Wimbledon, l'un des quatre tournois du Grand Chelem de tennis, ont "l'intention d'accepter l'inscription des joueurs russes et biélorusses" lors de la prochaine édition du tournoi sur gazon "sous réserve qu'ils concourent en tant qu'athlètes neutres et qu'ils respectent les conditions appropriées". Le All England Lawn Tennis Club (AELTC), l'organisateur, l'a annoncé vendredi dans un communiqué.

L'an passé, Wimbledon avait été le seul tournoi à exclure les joueurs russes et bélarusses après l'invasion de l'Ukraine par Moscou, provoquant la colère des instances dirigeantes des circuits professionnels masculin ATP et féminin WTA. Ceux-ci avaient décidé de priver le tournoi londonien de points de classement ATP et WTA.

Les conditions annoncées vendredi concernent l'interdiction "des expressions de soutien à l'invasion de l'Ukraine par la Russie sous diverses formes" La participation des joueurs "recevant des fonds des Etats russes et/ou bélarusses (y compris le sponsoring par des sociétés exploitées ou contrôlées par les Etats) en relation avec leur participation au The Championships" sera également interdite. "Nous condamnons toujours totalement l'invasion illégale par la Russie et nous maintenons notre profond soutien au peuple d'Ukraine", a souligné le président de l'AELTC Ian Hewitt en assurant que la décision annoncée vendredi avait été "incroyablement difficile" à prendre.

"Nous sommes contents que tous les joueurs puissent participer à Wimbledon et aux autres tournois de la LTA (Fédération britannique de tennis) cet été", ont commenté l'ATP et la WTA dans un communiqué commun qui salue le travail accompli par toutes les parties concernées pour arriver à une solution "qui protège l'équité" du tennis. Les deux instances du tennis professionnel réitèrent également leur "condamnation sans équivoque de la guerre russe en Ukraine".