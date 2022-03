Invasion de l'Ukraine : les importations d'énergie russe sont "essentielles" pour l'Europe, prévient Olaf Scholz

C'est "délibérément", rappelle Olaf Scholz, que l'Europe a exclu les livraisons d'énergie de la Russie des premières salves de sanctions contre Moscou car la mesure déstabiliserait les marchés et aurait un trop fort impact sur les économies européennes.

L'Allemagne fait partie des pays de l'UE particulièrement dépendants des importations de gaz, pétrole et charbon russes et le gouvernement "travaille d'arrache-pied avec ses partenaires au sein de l'Union européenne, et au-delà, pour développer des alternatives à l'énergie russe", observe M. Scholz.

"Mais cela ne peut pas se faire du jour au lendemain", souligne-t-il.