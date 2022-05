Dernière poche de résistance ukrainienne dans cette ville, cet immense complexe métallurgique avec son dédale de galerie souterraines creusées à l'époque soviétique était la dernière poche de résistance ukrainienne dans cette ville portuaire sur la mer d'Azov, massivement bombardée par les Russes.

Après la récente évacuation de civils, 1908 soldats ukrainiens retranchés dans les entrailles de l'aciérie, dont des blessés, se sont rendus depuis lundi aux forces russes, a déclaré le ministre russe de la Défense Sergei Shoygoe.

Par ailleurs, 177 civils ont été retirés du complexe, dont 85 femmes et 47 enfants, a indiqué vendredi l'agence de presse russe Tass, citant M. Shoygoe. Selon le ministre, la Russie a entre-temps plus ou moins pris le contrôle de la région orientale de Louhansk. Louhansk et Donetsk, dont Marioupol fait partie, sont des républiques autoproclamées par les séparatistes pro-russes.