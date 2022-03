Invasion de l'Ukraine : les cabinets de consultance du "Big Four" quittent la Russie

Les quatre principaux cabinets comptables et de consultance au monde, les "Big Four", ont annoncé se retirer de Russie. Le départ de KPMG et de PricewaterhouseCoopers (PwC) avait été annoncé dans la nuit de dimanche à lundi. Il a été suivi de ceux de Deloitte et d'EY.

"Nous continuons à être tous choqués et horrifiés par la guerre que le gouvernement russe impose à l'Ukraine et à sa population", a fait savoir le président de la multinationale PwC, Bob Moritz. "Notre objectif principal a été d'aider les collègues ukrainiens et de soutenir les efforts humanitaires pour aider la population d'Ukraine".

Il a en outre été décidé que "PwC ne devrait pas avoir de firme affiliée en Russie et que par conséquent PwC Russie va quitter le réseau". Celui-ci comporte 3.700 collègues dans le pays.

Le siège de KPMG, situé aux Pays-Bas, a aussi annoncé se retirer de la Russie et de la Biélorussie. "Nous estimons que nous avons une responsabilité, de même que d'autres entreprises multinationales de répondre au gouvernement russe pour son attaque militaire en Russie", a fait savoir l'entreprise.