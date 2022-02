Invasion de l'Ukraine : le président Zelensky est la cible de l'attaque russe, selon l'ambassadeur belge à l'OTAN

L'objectif de Poutine est de renverser le régime en place en Ukraine et la Russie ne s'arrêtera que lorsque ce sera le cas, a commenté vendredi l'ambassadeur belge auprès de l'OTAN, Pascal Heyman, au micro de la VRT-radio.

"Le but principal me semble être le président (ukrainien Volodymyr) Zelensky lui-même. Poutine a parlé d'une démilitarisation et d'une dénazification du pays. Cela indique clairement que son but est de renverser le régime. Et cela veut dire Zelensky en premier lieu. Il ne s'arrêtera pas, je pense, tant que cela ne sera pas arrivé", a estimé Pascal Heyman.

Envoyer des troupes en Ukraine n'est pas vraiment possible car il ne s'agit pas d'un membre de l'OTAN

Dans un message vidéo, le président Zelensky a déploré la nuit dernière que son pays ait été "abandonné" face à l'envahisseur russe. Des combats violents faisaient rage ce vendredi matin en périphérie de Kiev.

L'OTAN a fait savoir qu'elle n'enverrait pas de troupes en Ukraine. "Envoyer des troupes en Ukraine n'est pas vraiment possible car il ne s'agit pas d'un membre de l'OTAN. Il ne peut donc être question des garanties de défense commune, c'est ça le problème", a ajouté l'ambassadeur belge.