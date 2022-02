Invasion de l'Ukraine : le fil des combats

L'armée de Vladimir Poutine a lancé jeudi une attaque massive contre l'Ukraine, avec frappes aériennes et invasion terrestre, faisant en quelques heures des dizaines de morts avec des combats proches de Kiev et de la centrale de Tchernobyl, proche du Bélarus.

L'attaque a démarré à l'aube, après que Vladimir Poutine eut reconnu lundi l'indépendance de territoires séparatistes ukrainiens du Donbass, puis fait valider mardi une intervention militaire par le Parlement russe. "J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale" ayant pour but "une démilitarisation et une dénazification de l'Ukraine", a annoncé le maître du Kremlin à la télévision avant l'aube.

Pour justifier l'intervention, Vladimir Poutine a notamment répété ses accusations, infondées, d'un "génocide" orchestré par Kiev dans les territoires séparatistes prorusses, cité un appel à l'aide des séparatistes et dénoncé la politique agressive de l'Otan. La Russie n'avait "aucun autre moyen" de se défendre, a-t-il affirmé lors d'un point presse jeudi soir.

Des explosions dès l'aube

Dès l'aube, des explosions ont retenti à Kiev, à Kramatorsk, ville de l'est qui sert de quartier-général à l'armée ukrainienne, à Kharkiv (est), deuxième ville du pays, à Odessa (sud), sur la mer Noire, et à Marioupol, principal port de l'est du pays.

Dans la matinée, le cabinet du président Zelensky indiquait que "plus de 40 militaires ukrainiens avaient été tués, des dizaines blessés" et "près de 10 civils tués". Rien que dans la région d'Odessa (sud), les autorités indiquaient que 18 personnes avaient été tuées dans un village par des frappes.

En début de soirée, les autorités de la région de Kherson (sud) ont par ailleurs fait état de 13 civils et neuf militaires tués, ainsi que de pertes territoriales.

À Tchougouïv, près de Kharkiv (est), une frappe a fait au moins un mort, a constaté l'AFP.

Les forces russes s'approchent de Kiev

Au fil des heures, les forces russes semblaient s'approcher de Kiev, où un couvre-feu a été imposé. Les autorités ukrainiennes ont indiqué que les forces terrestres russes étaient dans les environs de la capitale, et qu'un avion militaire ukrainien s'était écrasé dans la région avec 14 personnes à bord.

Le président Zelensky a proclamé la loi martiale dans le pays et annoncé la rupture des relations diplomatiques avec Moscou.