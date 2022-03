Invasion de l'Ukraine : le Conseil de l'Europe réclame des "couloirs humanitaires viables"

Elle a appelé à l'expression d'une attention renforcée à l'égard des femmes et des filles qui, "alors qu'elles tentent d'échapper aux conflits, deviennent encore plus vulnérables, menacées par la violence, les agressions sexuelles et le viol".

Dans le même temps, la Commissaire du Conseil de l'Europe pour les droits de l'homme, Dunja Mijatovic, a déploré l'adoption vendredi par le parlement russe de nouvelles mesures introduisant de lourdes peines de prison pour toute diffusion d'"informations mensongères sur l'armée".

"Des dizaines de médias indépendants et étrangers ont été soumis à la censure en étant soit interdits, soit bloqués, soit contraints de supprimer toute information ne provenant pas de sources officielles", s'est-elle émue dans un communiqué distinct.