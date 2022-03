Les flux commerciaux avec la Russie sont pour ainsi dire à l'arrêt, et pas uniquement pour les produits visés directement par les sanctions, a expliqué jeudi la ministre flamande de l'Economie, Hilde Crevits, au parlement flamand.

Il y a principalement trois catégories de produit importées de Russie vers la Flandre: les diamants (10% d'entre eux viennent de Russie), les ressources minérales comme le pétrole et le gaz (8%) et le bois, les produits en bois et le charbon de bois (5,5%).