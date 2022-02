Invasion de l'Ukraine : le cinquantenaire et le 16, rue de la Loi aux couleurs de l'Ukraine

Les couleurs du drapeau ukrainien seront projetées ce jeudi soir sur l'Arc de Triomphe au Cinquantenaire à Bruxelles en soutien au peuple ukrainien, annonce la régie des bâtiments dans un communiqué.

"C'est une initiative très symbolique, au cœur de l'Europe, en guise de soutien aux Ukrainiennes et Ukrainiens qui sont aujourd'hui attaqués par la Russie", commente la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès, citée dans le communiqué. "À côté de ce message de solidarité, la Belgique mène et continuera de mener des actions concrètes en étroite concertation avec ses partenaires européens et ses alliés pour, d'une part, se placer du côté du peuple ukrainien et, d'autres part, répondre aux agressions de Moscou."

"Par l'illumination du Cinquantenaire, situé au cœur de l'Europe, nous voulons témoigner notre solidarité envers le peuple ukrainien et notre attachement indéfectible aux valeurs de démocratie et de libertés, socle de la construction européenne", ajoute Mathieu Michel, secrétaire d'État chargé de la Régie des Bâtiments.

Le drapeau ukrainien a également été hissé au 16, rue de la Loi, "en signe de solidarité avec le peuple ukrainien", selon un tweet du porte-parole du Premier ministre Alexander De Croo.