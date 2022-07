Invasion de l'Ukraine - Lavrov invite les Africains à ne pas soutenir un monde régi par les Occidentaux

Selon le chef de la diplomatie russe, "nous traversons une période historique très importante. Une période où nous déciderons tous dans quel univers nous allons vivre, pour nos enfants et nos petits-enfants: un univers basé sur la charte des Nations unies (...) ou un monde où domine le droit basé sur la force, la loi du plus fort".

Il a nié que la Russie, du fait de son intervention en Ukraine, soit responsable de l'actuelle flambée des prix alimentaires et de l'énergie, durement ressentie en Afrique, invoquant notamment la pandémie de Covid-19 et les politiques de transition énergétiques aux États-Unis et en Europe.

"Oui, la situation en Ukraine a un effet additionnel négatif sur les marchés alimentaires. Mais pas en raison de 'l'opération spéciale russe en Ukraine', plutôt à cause de la réaction absolument inadéquate de l'Occident qui a annoncé des sanctions et a déstabilisé la disponibilité de la nourriture sur les marchés", a-t-il martelé.