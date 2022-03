Invasion de l’Ukraine : la journaliste russe antiguerre Marina Ovsyannikova va quitter sa chaîne de télévision

Marina Ovsiannikova s’est illustrée en faisant irruption en direct lundi soir pendant le journal télévisé le plus regardé de Russie, sur la chaîne Pervy Kanal, avec une pancarte critiquant l’opération militaire de Moscou en Ukraine et dénonçant la "propagande" des médias contrôlés par le pouvoir.

Elle a expliqué avoir voulu "envoyer un message fort pour dire que les Russes sont contre la guerre, qu’il ne faut pas se fier à la propagande et ce qu’on dit à la télé et qu’il faut faire cette distinction entre le mensonge et la vérité".