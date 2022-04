Invasion de l’Ukraine – La Belgique poursuit ses livraisons à l’armée ukrainienne et aidera à enquêter sur les crimes de guerre

Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, avait de son côté annoncé, jeudi à la Chambre, le possible envoi d’une équipe de la "Disaster Victims Identification" (DVI – identification des victimes) en Ukraine si sa sécurité était garantie. Aujourd’hui, les accords conclus avec la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, et la police intégrée ont été peaufinés et validés.

L’équipe de la DVI qui sera envoyée en Ukraine est composée d’experts médico-légaux formés pour rechercher l’identité de victimes difficiles à identifier, notamment dans des zones sinistrées ou sur des terrains difficiles. Les experts disposent également des connaissances nécessaires pour évaluer si les blessures sont le fait d’un crime de guerre ou non.

Le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, et les autorités ukrainiennes ont lancé un appel aux partenaires européens pour une mise à disposition d’expertise. C’est pour cette raison que la Belgique souhaite déployer l’équipe d’identification des victimes.

Les enquêteurs de la DVI seront accompagnés entre autres des personnes de la police technique et scientifique, de psychologues de la "Stress team" de la police fédérale, de médecins légistes, d’experts dentaires, d’anthropologues et de démineurs.

L’équipe de la DVI, qui a déjà collaboré avec les collègues néerlandais en Ukraine suite au crash de l’avion de passagers MH-17, dispose d’une grande expérience en la matière. En concertation avec les alliés européens, l’on examinera la manière d’organiser au mieux le déploiement des experts médico-légaux et sous quelle forme de partenariat.

"Notre pays se doit d’enquêter sur les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité en Ukraine. La communauté internationale a réussi par le passé à poursuivre des monstres tels que Karadzic, Mladic et Milosevic. Même des présidents tels que Charles Taylor au Liberia et Omar Al-Bashir au Soudan n’ont pas échappé aux sanctions. Soyons donc déterminés et traquons, trouvons et traduisons en justice les bourreaux de Bucha et les monstres de Marioepol", a déclaré le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, dans un communiqué.

Des experts médico-légaux seront mis à disposition de la Cour pénale internationale (CPI), a-t-on appris. Une somme de 500.000 euros sera par ailleurs allouée à la CPI en vue de l’aider à faire face à la surcharge de travail occasionnée par la guerre en Ukraine.