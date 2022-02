Invasion de l’Ukraine : l’Otan appelle la Russie à retirer ses troupes et renforce sa présence sur le flanc Est

L’Otan a déployé des forces terrestres et aériennes défensives supplémentaires dans la partie orientale du territoire de l’Alliance, ainsi que des moyens maritimes supplémentaires, d’après une déclaration commune des pays alliés au terme du Conseil extraordinaire de l’atlantique nord sur l’attaque de l’Ukraine par la Russie. "Nous avons relevé le niveau de préparation de nos forces pour répondre à toute éventualité", d’après les alliés.

Des consultations au titre de l’article 4 du traité de Washington (qui prévoit des consultations d’urgence si un membre de l’alliance est menacé, ndlr) ont été menées. "Nous avons décidé, en application de nos plans de défense visant à protéger tous les Alliés, de prendre des mesures supplémentaires pour renforcer encore la dissuasion et la défense dans l’ensemble de l’Alliance. Les mesures que nous prenons sont et demeurent préventives, proportionnées et non constitutives d’une escalade", selon le communiqué.

"Le prix politique et économique que la Russie aura à payer sera très élevé", ont conclu les pays alliés de l’Otan.