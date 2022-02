Invasion de l'Ukraine : l'armée russe commet des attaques indiscriminées, dénonce Amnesty International

Des attaques qui "violent le droit de la guerre"

"Les troupes russes doivent immédiatement cesser de mener des attaques indiscriminées qui violent le droit de la guerre. L'utilisation continue de missiles balistiques et d'autres armes explosives imprécises, qui font des morts et des blessés parmi les civils, est impardonnable", poursuit Amnesty International.

Le Crisis Evidence Lab d'Amnesty International a analysé les preuves - notamment des photographies, des vidéos et des images satellite - de trois attaques de ce type menées aux premières heures de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février. Les attaques ont eu lieu à Vuhledar, Kharkiv et Uman. Les vérifications effectuées par Amnesty International concernant le recours à des attaques aveugles par les forces russes dans le cadre de leurs opérations militaires en Ukraine fournissent "des preuves irréfutables de violations du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits humains".

L'organisation appelle l'Assemblée générale des Nations Unies à se réunir en urgence et à adopter une résolution condamnant l'attaque illégale de la Russie et appelant à la fin de toutes les violations du droit humanitaire et des droits de l'homme. "La vie, la sécurité et le bien-être de millions de civils sont en jeu", conclut Amnesty.