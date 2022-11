Invasion de l’Ukraine : Deux compagnies ukrainiennes primées aux International Opera Awards

Deux compagnies ukrainiennes ont été récompensées "pour leur courage et leur résistance" face à la guerre dans leur pays, lors des "International Opera Awards", prix du monde de l’opéra décernés lundi soir à Madrid.

L’Opéra de Lviv (ouest) et celui d’Odessa (sud) ont tous deux reçu le prix de la meilleure compagnie d’opéra lors d’une cérémonie au Théâtre royal de Madrid. C’est la première fois que deux compagnies reçoivent ce prix ensemble.

Ce prix vient récompenser "leur courage et leur résistance alors qu’elles continuent à se produire malgré les dangers et les dégâts causés par la guerre" qui a commencé en février avec l’invasion russe, a déclaré John Allison, directeur de la revue Opera et président du jury, pendant la cérémonie de remise des prix.

Même si ces deux opéras avaient dû fermer au début de la guerre, les deux compagnies, dont les représentants ont fait le déplacement à Madrid pour recevoir ce prix, ont repris récemment et ont mis en scène "des productions de référence", a ajouté M. Allison.

"Je me réjouis que nous ayons pu reconnaître le travail de deux illustres compagnies ukrainiennes, qui continuent à fournir courageusement un travail d’excellente qualité dans des conditions impossibles", a conclu le président du jury.

Les "International Opera Awards", décrits comme les "Oscars" du monde de l’opéra, ont été fondés en 2013 par l’homme d’affaires britannique Harry Hyman et par John Allison.