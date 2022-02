Invasion de l'Ukraine : De Croo veut durcir les sanctions sur la table, "si on mord, il faut mordre durement"

L'un des enjeux de la réunion de ce soir est l'exclusion potentielle de la Russie du réseau international de communications interbancaires SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, basée en Belgique), comme le réclament l'Ukraine et plusieurs États membres de l'UE. Mais d'autres, aux économies plus exposées à la Russie, verraient plutôt cette exclusion dans un troisième train de sanctions.

"Si on mord, il faut mordre durement. Il ne faudrait pas garder un paquet de sanctions sous la main, car il ne peut pas y avoir grand-chose de plus grave que ce à quoi nous assistons ici", a insisté Alexander De Croo.