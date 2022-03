Invasion de l'Ukraine : Boeing suspend ses achats de titane en Russie

Le constructeur aéronautique Boeing a annoncé lundi avoir suspendu ses achats de titane en provenance de Russie, où est installé son principal fournisseur VSMPO-AVISMA, tout en assurant avoir suffisamment de stocks et d'autres sources d'approvisionnement pour l'instant.

Le groupe n'a en revanche pas souhaité donner d'informations sur le statut de sa co-entreprise avec VSMPO-AVISMA, Ural Boeing Manufacturing (UBM), formée en 2006.

Boeing et VSMPO-AVISMA avaient encore en novembre dernier signé un accord "confirmant que VSMPO-AVISMA restera le plus grand fournisseur de titane pour les avions commerciaux actuels et futurs de Boeing", rappelant alors que le titane fourni par le groupe russe était utilisé sur dans la fabrication des Boeing 737, 767, 787, 777 et 777X. Le premier contrat entre les deux entreprises date de 1997.

Mais le groupe américain a pris ses distances avec la Russie après l'invasion de l'Ukraine, annonçant déjà la semaine dernière avoir suspendu ses "services de pièces détachées, de maintenance et de support technique pour les compagnies aériennes russes", ainsi que ses "opérations majeures" à Moscou.