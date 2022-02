Invasion de l’Ukraine : Alexander De Croo veut placer Vladimir Poutine sur la liste des sanctions

Le gouvernement belge estime que le président russe, Vladimir Poutine, doit personnellement être inscrit sur la liste des sanctions de l’Union européenne, a indiqué vendredi le Premier ministre, Alexander De Croo, à l’issue d’une réunion de l’exécutif fédéral.

"Si l’on voit les actes terribles qui sont commis en Ukraine, et si l’on écoute le discours de Poutine, il est très clair qu’il est lui-même responsable", a souligné le chef du gouvernement au lendemain d’un Conseil européen et à quelques minutes d’un sommet de l’OTAN. "Il est logique de geler ses moyens financiers, et il doit donc être sur la liste des sanctions".