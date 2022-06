Invader maître du Rubik’s Cube envahit le MIMA avec 150 tableaux Rubikcubistes

Invader nous fait la tête au carré. Par les contraintes de l’objet, sa taille et sa palette limitée à six couleurs, l œuvre produite est quasi abstraite. On se perd dans les carrés de couleurs. On n’y voit rien. C’est seulement en prenant du recul ou en regardant le tableau à travers l’écran de son smartphone que l’image se révèle. Nous sommes pris dans un jeu de va-et-vient entre abstraction et figuration, entre la matérialité du pixel physique et l’image en 2D. Pour jouer le jeu, les images entières illustrant cet article ne vous seront révélées qu’en fin de lecture.

Le choix d’images iconiques

Parce qu’il veut toucher le plus large public - la philosophie même du street art - et pour que le processus fonctionne, Invader choisit des images présentes dans notre inconscient collectif. Des images que l’on connaît mais que l’on ne voit plus.

L’artiste compose des séries : Rubik Masterpieces pour les chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art, Rubik Low Fidelity pour des pochettes de disques emblématiques et Rubik Bad Men pour la figure du méchant.