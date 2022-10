Intrusions sur les voies ferrées: la police mène une action de sensibilisation à Herstal

Les comportements sont inadéquats

Ce matin, à 7h30, les policiers étaient bien visibles pour une action de sensibilisation. Pour la directrice de la police des chemins de fer, il y encore trop d'accidents: "Les chiffres restent vraiment préoccupants et très hauts" explique-t-elle. "On a eu 46 accidents aux passages à niveau, dont 9 ont été mortels. Les comportements sont inadéquats. On franchit les barrières en slalomant, ou on franchit les feux rouges des passages à niveau."

Fin 2021, le réseau ferroviaire comptait 1650 passages à niveau. Infrabel en a supprimé 14 l'an dernier. Où il y a suppression, il y a travaux. A Milmort par exemple, un passage pour piétons et pour les voitures ont été construits.

Rappelons que franchir un passage à niveau alors que les feux sont rouges peut coûter cher: de 320 euros à 4000 euros. Et dans la foulée, un retrait de permis de conduire pour une durée de 8 jours à 5 ans.

Regardez ci-dessus notre reportage.