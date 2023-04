Introverti, timide, anxiété sociale : quelles sont les différences entre ces personnalités ?

Les termes introversion et extraversion ont été proposés par le psychanalyste Jung pour distinguer deux types d’attitudes observables chez les individus, selon leur tendance à s’intéresser aux objets externes (les autres, le monde) ou à leur propre univers intérieur, à leur subjectivité. Ces deux fonctionnements coexistent chez chaque individu, mais souvent un mécanisme prédomine sur l’autre.

Quelles sont les caractéristiques d’un extraverti ?

L’extraverti est tourné vers l’extérieur. La personne est sociable et à l’aise dans toute situation, qu’elle soit familière ou non. Sa relation au monde et aux autres est bonne, ses réactions rapides et spontanées.

Et les caractéristiques de l’introverti ?

Plutôt que d’investir son désir, son énergie sur les objets externes, il va porter son intérêt sur des considérations subjectives plus internes. Il peut être hésitant face au monde extérieur, il préfère se concentrer sur ses propres impressions de ce qui se passe à l’extérieur.

Les individus introvertis prennent le temps d’analyser avant d’agir

Il se "retire" vers sa subjectivité avant de, éventuellement réagir. De ce fait, l’introverti peut sembler renfermé et timide en comparaison à l’extraverti perçu comme sociable et réactif. Les individus introvertis seraient plus réservés et moins bavards en groupe. Ils prennent plaisir lors d’activités solitaires comme la lecture, les écrits ou la balade. "Les individus introvertis prennent le temps d’analyser avant d’agir" termine Dr Caroline.