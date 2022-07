Intoxications à répétition inquiétantes pour des camps scouts à Lobbes

Voilà un camp que les participants n’oublieront pas. Plus de la moitié des enfants sont tombés malades. Evacués hier, les chefs sont de retour ce mardi pour tout remballer. Avec des souvenirs pas très agréables. "J’étais la première à avoir des symptômes", explique Chloé, cheffe Lutin. "Je me suis réveillée et là c’était fini pour moi. Je vomissais et j’ai dû partir chez le médecin où on a fait des analyses pour découvrir que la responsable était une bactérie." Plusieurs enfants se sont retrouvés à l’hôpital. C’est le 5e camp en trois semaines qui doit être interrompu sur le même site.

Selon l’unité scoute, le propriétaire savait et n’a pas fait le nécessaire pour protéger les nouveaux arrivants. Jean-Pierre Adant reconnaît que le problème s’est déjà posé. Il aurait déjà prévenu la Société Wallonne des Eaux. Mais il a continué à accueillir des camps sans rien changer à son installation. "C’est bien l’eau, je pense, la responsable", explique-t-il. "Mais c’est de l’eau de ville donc c’est la SWDE qui n’a rien fait."

Hors micros, le propriétaire se vante plutôt de la qualité de son eau de source. L’AFSCA analyse en ce moment les prélèvements pour tirer cette affaire au clair. En attendant, l’eau n’est plus potable. Il faut désinfecter tout le matériel de la troupe. "On doit tout nettoyer. Les gourdes, la vaisselle et même nous, nos mains, tout", détaille Justine. La journée est encore longue pour ces chefs d’unité.

Un conflit judiciaire pourrait s’ouvrir entre le propriétaire du terrain et la fédération scoute ou les parents. Le domaine, lui, est mis sous fermeture par les autorités locales.