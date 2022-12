"Intouchables" est le plus grand succès d’un long métrage français avec 51 à 54 millions d’entrées dans le monde, devant le précédent détenteur du record, "Le Cinquième Élément", et ses 43 millions d’entrées. "Intouchables" devient aussi le film le plus vu de l’année en Union Européenne devant "Harry Potter and the Deathly Hallows : Part 2".