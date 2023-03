Intouchable, Pogacar triomphe au Col de la Couillole, Gaudu et Vingegaard seuls adversaires à résister !

De son côté, Vingegaard a davantage souffert ce samedi. Ou en tout cas, il a été le moins fringant des trois hommes de tête. Il a même été lâché à plusieurs reprises, prouvant que ses jambes actuelles ne sont finalement pas si bonnes que ça. Au forceps et à son rythme, le Danois a finalement recollé dans les derniers hectomètres. Mais il n’a rien pu faire quand Pogacar a contré son ultime attaque à 100m de l’arrivée.

Pogacar s’impose donc au nez et à la barbe de ses deux derniers adversaires. Maillot jaune, blanc, vert, il enfonce donc le clou et confirme sa suprématie sur de tels terrains. Même si, au général, David Gaudu n’est pas loin (+12 secondes seulement) et fait de la résistance. Méfiance donc avant la dernière étape. Vingegaard, lui, est relégué à 58 secondes, tous les autres au-delà de la minute.

Notons que, bien plus tôt, l’étape avait été émaillée par une (très) grosse échappée de costauds, qui avait pris le large. Parmi les fuyards, quelques "grosses cuisses" comme Politt, Calmejane, De la Cruz, Houle, Cavagna, Sénéchal ou Goossens. Le Belge sera d’ailleurs le dernier à être avalé par le peloton, au terme d’un joli baroud d’honneur. Il sera d’ailleurs, assez méritoirement, élu combatif du jour.