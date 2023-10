Intouchable, le prodige Joshua Tarling frustre Remco Evenepoel et s’offre le Chrono des Nations

Intouchable Joshua Tarling ! Sacré champion d’Europe du chrono il y a quelques semaines à Emmen aux Pays-Bas, le prodige anglais de 19 ans a confirmé qu’il était bien l’un des (nouveaux) hommes forts de la discipline en s’offrant le Chrono des Nations devant Remco Evenepoel ce dimanche.

Un sacre, en patron, qui ne souffre d’aucune contestation tant l’Anglais a dominé de la tête et des épaules l’ensemble de la course. En tête, à chaque intermédiaire et ne donnant jamais vraiment l’impression de daigner lâcher du lest, Tarling a bouclé le tracé de 45,53 autour des Herbiers en 52 minutes et deux secondes. 2e, le champion du monde Remco Evenepoel a longtemps essayé de faire de la résistance avant de finalement échouer à 13 secondes du champion d’Europe (52 : 15).

Derrière les deux extraterrestres, la meute de spécialistes avait un visage terriblement humain ce dimanche après-midi. 3e du jour, Stefan Bissegger, pourtant habitué des grosses performances en chrono, échoue à… 1 minute 10 de Tarling. Rémi Cavagna, 4e, prend lui 1 minute et 30 secondes dans les dents. La preuve s’il en fallait une que l’Anglais était sur une autre planète. Il succède à Stefan Küng, vainqueur des deux dernières éditions du Chrono des Nations.