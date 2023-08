Intouchable au sprint, Arnaud De Lie remporte le Tour de Louvain et signe sa deuxième victoire en… trois jours

Impérial, Arnaud De Lie ! Déjà vainqueur de la Polynormande dimanche, le jeune Belge s’est adjugé sa 2e victoire en 3 jours en remportant le Tour de Louvain ce mardi. Au palmarès, il succède à Victor Campenaerts, victorieux l’an dernier.

Notons que la course a longtemps été animée, sans qu’une vraie échappée ne parvienne à se détacher. Il a même fallu attendre les 15 derniers kilomètres pour qu’un groupe de sept fuyards ne prenne la poudre d’escampettes : Arnaud De Lie, Victor Campenaerts, Arjen Livyns (Lotto Dstny), Stan Van Tricht (Soudal Quick-Step Devo), Jordy Bouts (TDT-Unibet), les Français Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck), récent champion du monde espoirs, et Axel Zingle (Cofidis).

Livyns lâché dans le final, les six hommes autres rescapés se sont disputés la victoire au sprint. Et si Van Tricht a lancé de loin, il s’est finalement fait remonter par la fusée De Lie, qui signe, déjà, la 16e victoire de sa carrière.

"J’avais des bonnes sensations depuis le stage en altitude à Livigno", a déclaré De Lie lors de l’interview flash. "J’ai engrangé de la confiance au Tour de Wallonie avec une victoire d’étape, la première depuis ma chute aux Quatre Jours de Dunkerque. Enchaîner avec deux victoires en trois jours, c’est l’idéal. Nous connaissions bien la route et avons essayé de rendre la course difficile. Victor a été très solide dans le final mais je pense que toute l’équipe a réalisé un excellent travail. Les sprints en petit groupe sont toujours difficiles. Axel Zingle a lancé son sprint à 300 mètres de la ligne mais il s’est vite arrêté. Stan a été très rapide mais j’ai roulé à bloc et je sentais que mes jambes étaient bonnes", a conclu l’Ardennais.

Axel Laurance a, lui, pris la 3e place à 1 seconde de De Lie devant Axel Zingle. Jordy Bouts s’est lui classé 5e à 8 secondes devant Victor Campenaerts, 6e à 11 secondes.