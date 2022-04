Into the spoon : le petit pot bébé bio, belge et de saison !

C’est avec Aline, une amie institutrice, que le couple a lancé la petite entreprise, il y a maintenant 4 ans. Aujourd’hui 700 petits pots sont cuisinés tous les jours sur base de produits sélectionnés avec soin auprès de maraîchers locaux et de distributeurs de la région. Aline nous emmène à la rencontre de l’un des fournisseurs de fruits et légumes belges : Thibaud Godet, le Terroirist. " Dans le secteur de la babyfood, donc la nourriture pour les bébés de 0 à 3 ans, les normes en matière de contaminants et de pesticides sont plus importantes que pour le label bio. Les seuils autorisés sont encore plus stricts ! ", nous confie Aline Bruier-Desmeth en accueillant la livraison. " A Into The spoon, ils veulent savoir exactement ce qu’ils achètent, c’est ce qui nous a séduit ", complète Thibaud, "De plus, ils veulent aussi savoir comment les producteurs travaillent, ils veulent une traçabilité totale du produit et, surtout, ils veulent aussi pouvoir aller mesurer tout ce qu'il y a dans les sols des producteurs. Et ça en tant que distributeur, ça m’intéressait également ! "