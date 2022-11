Into The Blue – un festival en trois soirées

Trois soirées, une spéciale Conquêtes des Pôles, une soirée rêvée, et une soirée quasi belge après un après-midi studieux.

Jeudi 24 novembre, soirée spéciale Conquête des Pôles

Odyssées blanches narre une saga mêlant sciences et exploration dans les glaces. Une aventure émaillée d’exploits, d’échecs, de découvertes et de rebondissements.

Continent de glace suit pendant l’été austral une équipe en mission en Antarctique au départ de la base belge Princess Elisabeth.

L’Antarctique en héritage , c’est l’histoire de ces hommes partis pour l’aventure, chacun à leur époque et avec leurs propres moyens. L’histoire également d’Adrien de Gerlache, le premier à passer un an en Antarctique avec des savants.

Vendredi 25 novembre, une soirée rêvée

Cette soirée commence par une réflexion sur les rêves de celles et ceux qui les réalisent (comme Yannick Bestaven). Elle continue comme un songe dans les profondeurs de la mer Tyrrhénienne avec Laurent Ballesta et se poursuit avec "Trois mois sans toi", un témoignage sur l’absence. Celle des coureurs que leur compagne et compagnon rêvent de voir revenir de leur Vendée Globe. De préférence sains et saufs.

Samedi 26 novembre, un après-midi studieux et une soirée quasi belge

L’après-midi : Master Class 1 : Mouillage, techniques avancées, présenté par Pierre Lang.

L’après-midi : Master Class 2 : Météo et routage. Au clavier, Michaël Delatte (Squid),

La soirée démarre dès 19h avec Farewell to Adventure où l’on voit très vite qu’une vie insouciante de marin peut avoir des contreparties… Ensuite, retour sur la très belle 4e place de notre compatriote Jonas Gerckens lors de la dernière transat Jacques Vabre. Nous poursuivrons notre balade en voilier dans une enquête sur la plastification des mers. Toujours dans le registre belge, nous accompagnerons la transat en famille de Tom de Dorlodot, avant de découvrir une perle signée Didier Noirot, parti en raid sous-marin à Terre-Neuve. Enfin, le film "Duel", ou l’histoire de deux compétiteurs, luttant dans un mano a mano pour la victoire dans la Solitaire du Figaro.