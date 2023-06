Interview : Kuna Maze rend hommage à la nuit dans son dernier album Night Shift

Salut Kuna Maze ! La dernière fois qu'on te parlait, c'était pour présenter ton duo avec Nikitch. Ici, tu reviens en solo, toujours sur le label Tru Thoughts. Tu avais la volonté de changer d'air ?

J’avais toujours continué à bosser en solo même quand on jouait avec Nikitch. On est partis sur plusieurs albums ensemble car on a signé avec ce label anglais, Tru Thoughts. En parallèle, j’avais envie de continuer à faire mes trucs de mon côté. J’ai quand même sorti deux EP sur ce même label. Le but de ce projet n’est pas d’abandonner celui qu'on a avec Nico. En plus, à la base, quand on a commencé à travailler ensemble, ce n’était pas prévu que l’on fasse autant de choses.

C’est l’alchimie qui a créé un momentum ?

Oui, c’est ça. Puis on va continuer à faire des choses, mais là, la priorité est plus sur mon projet solo que je veux développer. Et le fait d’être seul me permet d’aller dans les directions que je veux.

Et donc, tu as voulu passer au long format pour marquer le coup ?

Oui, c’est un peu ça. C’est un projet que j’ai depuis longtemps mais je n’avais jamais sorti d’album sous le nom Kuna Maze en solo, donc j’avais envie de marquer un moment avec celui-ci. Je sais que par la suite, j’ai envie d’aller vers quelque chose de plus live, plus enregistré en studio avec de la production par-dessus. Créer différemment.