Interview : Jarm0u, streameuse belge, speedrunneuse et ambianceuse !

Tu es donc comédienne de théâtre, gameuse, speedrunneuse et commentatrice ! Comment gères-tu ta vie entre toutes ces casquettes ?

Grâce à l’intermittence notamment ! Je travaille principalement en France et c’est la scène qui me fait gagner ma vie. L’intermittence me permet depuis plusieurs années de ne plus avoir besoin de faire de travail alimentaire à côté, et ça me dégage du temps pour me consacrer à mes projets et mes passions. En général, il y a les périodes où je suis en tournée, et puis, quand c’est plus creux, je retourne à la console.

J’aime aussi mélanger les deux, parce que ce sont des univers qui peuvent cohabiter. J’ai notamment réalisé un court-métrage qui est très référencé et ancré dans un univers vidéoludique, et plus récemment j’ai aussi participé à une "Playformance" à Lyon, où on joue à un jeu sur une scène de théâtre en disant un texte.