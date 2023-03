Interview : "j’ai choisi de survivre" déclare Jeremy Renner après son accident

Le jour du nouvel an, l’acteur Jeremy Renner a subi un traumatisme thoracique et plus de 30 fractures alors qu’il déneigeait sa propriété au Nevada. Trois mois après son accident, il a souhaité donner sa première interview à Diane Sawyer de la Chaîne ABC. L’interview sera diffusée intégralement le 6 avril sur la chaîne, une bande-annonce reprend quelques moments clefs de cet entretien. En introduction on peut voir l’acteur sous les traits d’Hawkeye avec en légende "Un Super-héros Avengers qui prend part, sans crainte, à toutes les batailles mais aussi un homme ordinaire avec une force et qui n’abandonne jamais ".

L’accident a eu lieu lorsque l’acteur a voulu protéger son neveu de la déneigeuse qui fonçait droit sur lui. “Je l’ai vu dans une mare de sang qui s’écoulait de sa tête. J’ai couru vers lui. Je ne pensais pas qu’il était vivant” confie son neveu à Diane Sawyer.

Au fur et à mesure on découvre des images impressionnantes de lui en soin intensif et son témoignage parfois rempli d’émotions : "J’ai choisi de survivre. Cela ne va pas me tuer, pas du tout. J’ai perdu beaucoup de chair et d’os dans cette expérience, mais j’ai été ravitaillé et rempli d’amour et de titane ".