Interview fleuve avec Ada Oda, la meilleure surprise belge de l’année

Bonjour Victoria, bonjour César ! Vous êtes les deux créateurs d’Ada Oda. Comment s’est opérée la rencontre entre vous deux ?

Victoria : On a matché sur Tinder dans un premier temps (rires). Mais ça a fait un peu un bide et on ne s’est jamais rencontrés. Mais sur les quelques messages qu’on s’est envoyés on parlait déjà de musique. Un an après, j’ai reçu un message de César me disant : ‘Écoute, j’ai trouvé l’amour mais je voulais juste te parler d’un projet de musique que je suis en train de monter, est-ce que tu voudrais bien tester de mettre tes voix en italien sur un morceau que j’ai composé ?”.

César : Je cherchais quelqu’un avec qui collaborer, que je ne connaissais pas forcément. Quelqu’un de nouveau.

V : À ce moment-là, c’était le confinement. On était bien renfermés chez nous. J’ai fait la maquette sur mon ordinateur, et ça lui a plu. Dès qu’on a pu sortir, on s’est rencontrés et on a commencé à travailler sur l’album.

Tu chantais déjà à ce moment-là ?

V : Je chantonnais. Je ne faisais pas de scènes. J’ai fait le conservatoire en piano donc j’ai quelques notions de musique mais j’ai un boulot qui n’a rien à voir. C’était plus une passion et c’est grâce à ce projet que j’ai pu monter pour la première fois sur scène et faire quelque chose de plus pro que ce que je faisais avant.

César, au début tu cherchais à mettre des paroles en Néérlandais. Qu’est-ce qui t’a fait te diriger vers l’Italien au final ?

C : Pas forcément. Je voulais juste trouver quelqu’un que je n’avais pas vu dans plein de groupes bruxellois avant. C’était laisser l’opportunité d’être surpris par quelqu’un.