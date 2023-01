Interview de Célia Rombaut, victime de crimes sexuels à 8 ans : la RTBF devait-elle parler de pédophilie ou de pédocriminalité ?

S'inspirer du débat public

"A la rédaction de VEWS, nous sommes très attentifs à l’usage des mots car nous sommes bien conscients des risques de banalisation par le langage, explique Jérémy. C’est pourquoi nous parlons systématiquement de "féminicide" et jamais de "crime passionnel" lorsqu’il est question de l’assassinat d’une femme par un (ex) compagnon. On ne parle plus d’une personne "transsexuelle" mais plutôt de personne "transgenre", afin de marquer une distinction claire entre la notion de sexe biologique et de genre, qui désigne l’identité sexuelle reconnue par une société à tout individu."

Notre société est de plus en plus attentive à la terminologie, comme on peut régulièrement le constater dans les échanges qui circulent sur les réseaux sociaux et dans les messages que nous recevons de notre public. C’est pourquoi la RTBF s’applique à expliquer ses choix et… à reconnaître ses erreurs de langage lorsque cela s’avère pertinent.

Après la diffusion de l’interview de Célia Rombaut, nous avons ainsi reçu quelques messages attirant notre attention sur le hashtag #sexualité qui accompagnait la publication sur Facebook et Instagram.