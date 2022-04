Interview choc aux Pays-Bas : un journaliste sportif raconte qu’il a abusé d’une femme inconsciente

Un journaliste sportif hollandais, Johan Derksen (73 ans) a admis mardi dans le talk-show "Vandaag inside" qu’il avait, lorsqu’il était âgé d’une vingtaine d’années, abusé d’une femme inconsciente en faisant usage d’une bougie. "Quand j’y repense, je suis mort de honte", disait-il. Cette honte ne l’a pas empêché de raconter en détail une scène vécue lorsqu’il avait 22 ans : "Nous étions sortis avec le gardien de but de Veendam et deux demoiselles. Elles étaient tellement ivres qu’elles vomissaient partout. Une jeune fille était allongée, inconsciente, sur un canapé. Il y avait une grosse bougie. Nous l’avons introduite (en mimant le geste de placer de la main droite la bougie dans le sexe de la femme) et nous sommes partis". Johan Derksen évoque cet épisode, et les personnes présentes autour de lui éclatent de rire. "Avez-vous allumé la bougie ?" demande un des participants au talk-show. Un autre ajoute : "Heureusement pour elle qu’il n’y avait pas une batte de baseball…"

"Aujourd’hui cela serait passible d’une peine de prison", poursuit Johan Derksen. "Ce sont des choses qui sont arrivées, nous avons tous commis des péchés de jeunesse. Je pense que chacun a eu ce genre d’aventures auxquelles, en y repensant, on se dit que ce n’était pas si chouette. Cela fait une grande différence si on a 73 ans ou si on en a 22".

Le lendemain, Johan Derksen a nuancé son récit : "Nous avons placé la bougie entre ses jambes mais je ne l’ai pas pénétrée" avec cet objet. "Mais cela reste barbare". Il voulait, selon lui, expliquer que c’était une autre époque. Mais il ne cherche pas à s’excuser et ajoute qu’il a oublié le nom de la femme dont il est question. Selon lui, aux Pays-Bas, "il y a plein de gens hypocrites qui se sont mal comportés".

Ces aveux télévisés ont fait réagir aux Pays-Bas : la chroniqueuse Roos Schlikker a annoncé qu’elle cessait ses collaborations avec le talk-show "Vandaag Inside".

Mariette Hamer commissaire du gouvernement néerlandais, a fermement dénoncé une telle banalisation de la violence sexuelle.